Турпоток в Россию может вернуться к доковидным показателям в 2025 году

Туристический поток иностранных граждан в Россию может восстановиться до уровня доковида в 2025 году, а в будущем — даже превысить его. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, передает 5 декабря ТАСС.

По его словам, в следующем году Россия и Петербург должны достичь показателей, которые были до пандемии. Для этого активно работает над либерализацией визового режима с рядом стран.

Кондратьев отметил, что особое внимание уделяется визовым соглашениям с государствами Персидского залива, что, по его мнению, даст дополнительный импульс для восстановления туристического потока и выхода на доковидные показатели. Он выразил надежду, что в ближайшее время Россия превысит туристический поток, существовавший до пандемии.

Также Кондратьев уточнил, что в январе-октябре 2024 года количество иностранных туристов в Россию выросло почти на 50%, составив 3,5 миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, в конце ноября петербургский парламент утвердил в третьем, окончательном чтении закон о введении туристического налога. С 1 января 2025 года плательщиками станут физические и юридические лица, работающие в сфере гостиничного бизнеса. Минимальная ставка налога составит 100 рублей.

фото: ЗАКС.Ру