ЗакС принял закон о туристическом налоге в Петербурге

Петербургский парламент 27 ноября в третьем, окончательном чтении принял закон о введении на территории Петербурга туристического налога с 1 января 2025 года, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору. Положение заменит собой закон о курортном сборе.

Согласно тексту законопроекта, ставка туристического налога будет постепенно увеличиваться от 1% в 2025 году до максимальных 3% в 2027 году. Кроме того, его размер напрямую будет зависеть от сезона. Плательщиками налога станут физические и юридические лица, которые ведут деятельность в сфере гостиничного бизнеса. Минимальный размер налога составит 100 рублей. О том, как инициатива проходила первое чтение, ЗАКС.Ру рассказывал ранее.

По расчетам Смольного, за первый год новый налог сможет принести в бюджет города порядка 1 млрд рублей. Отметим, курортный сбор за все время действия принес в казну 640 млн рублей. В рамках курортного сбора собранные средства шли напрямую в бюджет Петербурга. Теперь же средства будут направлены и в федеральный бюджет.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру