ЗакС начал менять курортный сбор на туристический налог

Законодательное собрание Петербурга 20 ноября в первом чтении приняло законопроект о введении на территории города туристического налога, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Новое положение должно прийти на замену курортного сбора, который был введен в рамках эксперимента до конца 2024 года. Предполагается, что новый налог начнет действовать с 1 января 2025 года. Минимальная ставка налога составит 100 рублей за сутки проживания.

Согласно законопроекту, величина налога будет меняться в зависимости от сезона. Одно из главных отличий "налога" от "сбора" в том, что формально плательщиками по нему будут выступать непосредственно юридические и физические лица, которые предоставляют услуги в гостиничной сфере.

Для нескольких категорий граждан предусмотрены льготы. Например, за граждан, имеющих место жительства в Петербурге, членов семей ветеранов боевых действий, а также лиц, сопровождающих участников специальной военной операции для получения медицинской помощи, налог с гостиничных организаций взиматься не будет.

На вопрос депутатов о том, изменится ли цена на гостиничные услуги и как постояльцев будут информировать о туристическом налоге, вице-губернатор Алексей Корабельников заявил, что в платежных документах отдельной строкой будет прописана сумма, которая уйдет на оплату налога. Еще одним вопросом к законопроекту стало возможное сотрудничество Петербурга и Ленинградской области. Член фракции "Справедливая Россия - За правду" Михаил Амосов предложил освободить жителей ЛО от уплаты налога при остановке в Петербурге и наоборот. Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко ответил, что такой вариант можно рассмотреть.

В Смольном посчитали, что из расчета номерного фонда в Петербурге налог сможет принести бюджету города порядка 1 млрд рублей в год. При расчете также учли заполняемость петербургских отелей и гостиниц.

Ранее вице-губернатор Алексей Корабельников рассказывал, что курортный сбор за время действия принес городу 561 млн рублей. В частности, в сентябре туристы заплатили в рамках сбора порядка 85 млн рублей.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру