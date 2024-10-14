Курортный сбор за сентябрь принес 85 млн рублей

В сентябре курортный сбор принес в бюджет Санкт-Петербурга 85 млн рублей. С начала его введения общая сумма поступлений превысила 560 млн рублей, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников 14 октября в своем Telegram-канале.

Первоначально власти ожидали, что сбор составит 300 млн рублей, но позже прогноз был пересмотрен, и итоговая цифра увеличилась более чем вдвое.

Корабельников отметил, что эксперимент с курортным сбором завершится к концу этого года. С 2025 года в городе будет введен туристический налог, который будут взимать с отелей и гостиниц.

Напомним, что 9 октября законопроект о туристическом налоге появился на сайте Смольного.

фото: ЗАКС.Ру