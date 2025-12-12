В Петербурге второй день подряд сбоит мобильный интернет

Проблемы с доступом в интернет через мобильные сети продолжались в Петербурге 12 декабря второй день подряд. Сбои наблюдались также на территории Ленинградской области.

Согласно данным сервиса Downdetector, к полудню в Петербурге насчитывалось 129 жалоб на работу мобильного интернета, при этом всего за час поступило свыше 400 обращений. Пик жалоб пришелся на 08:30, тогда была зафиксирована 231 жалоба. За сутки их общее количество перевалило за 14,5 тысячи.

В Ленобласти за час было подано 46 жалоб на работу мобильного интернета. "Жалоб — умеренно", — говорится на сайте сервиса.

Накануне утром в Ленинградской области на два часа вводилась воздушная угроза из-за возможности атаки БПЛА. Губернатор региона Александр Дрозденко предупреждал, в частности, о возможности проблем с доступом к мобильному интернету. Беспилотники до региона не долетели, однако сложности с доступом в Сеть появились и продолжались у пользователей в течение дня.

В комитете по информатизации и связи накануне сообщили о возможности временных проблем с мобильной связью. "Эти меры необходимы для обеспечения безопасности", — говорилось в комментарии, оставленном 11 декабря от имени КИС в ответ на жалобу одного из пользователей в соцсети "ВКонтакте". Аналогичный комментарий появился от имени комитета 12 декабря на страничке главы КИС Юлии Смирновой, которой написал еще один пользователь.

UPD: Проблемы с доступом к мобильному интернету завершаются, отмечают пользователи. По состоянию на 13:20 Downdetector говорил об "умеренном" количестве жалоб.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру