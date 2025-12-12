Беглов и Бельский в День Конституции напомнили о переезде КС в Петербург

Губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский поздравили 12 декабря петербуржцев с Днем Конституции. При этом они вспомнили о переезде в Северную столицу Конституционного суда. Это, по их мнению, обеспечило городу статус столицы.

"Высокой честью для Петербурга стал переезд в исторические здания Сената и Синода Конституционного суда России. Это событие де-факто вернуло городу столичный статус", — говорится в обращении, опубликованном на сайте Смольного.

Принятие Конституции в 1993 году обеспечило единство России, выразили уверенность Беглов и Бельский. С Основным законом они связали и то, что "наша страна достойно отвечает на вызовы времени".

Вспомнили они и о голосовании по поправкам в Конституцию, прошедшем летом 2020 года. Изменения закона, в частности, обеспечили возможность участия президента Владимира Путина в выборах весной 2024 года. По версии Беглова и Бельского, в 2020 году петербуржцы "вместе с подавляющим большинством сограждан высказались за территориальную целостность страны и верность многовековым традициям, поддержали приоритет социальных гарантий, опережающее развитие науки и высоких технологий, медицины и образования".

Беглов и Бельский выразили мнение, что Конституция "задает ориентиры" для работы россиян и обеспечивает развитие страны и Петербурга.

День Конституции ежегодно отмечается в России 12 декабря. В этот день в 1993 году состоялось общероссийское голосование по проекту Основного закона, что и заложило основу для праздничной даты.

