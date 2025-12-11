В Ленобласти объявляли воздушную опасность

Под утро 11 декабря на территории Ленинградской области на два часа вводили режим воздушной опасности. Предупреждение об угрозе беспилотников появилось в 04:39 в Telegram-канале главы региона Александра Дрозденко.

В 06:45 губернатор объявил об отмене тревоги.

"Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Цели уничтожены за границами региона", — написал он.

По данным Минобороны, за прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 287 беспилотников. В списке регионов, где пришлось отражать атаки, Ленобласть отсутствует.

В то же время над Московским регионом военные уничтожили 40 БПЛА. Активность беспилотников привела к введению ограничений в столичных аэропортах. Петербургское Пулково в такой ситуации использовали как запасной аэродром для ряда прилетающих рейсов.

В предыдущий раз воздушную опасность в Ленобласти объявляли 8 декабря. В тот раз в небе над регионом сбили два БПЛА.

Андрей Казарлыга