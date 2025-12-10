В Невском районе загорелось здание на территории Правобережного рынка

Сотрудники МЧС тушат здание на территории правобережного рынка в Невском районе Петербурга, сообщили в ведомстве вечером 10 декабря. Огонь охватил двухэтажную постройку на площади 300 квадратных метров.

Информация о пожаре поступила спасателям в 17:00. К 17:44 пожару присвоили повышенный номер 2. Из здания вывели людей, к тушению пламени привлекли 30 человек и шесть единиц техники.

"Сведения о пострадавших уточняются", — отметили в Telegram-канале ГУ МЧС.

Происшествие привлекло к себе внимание прокуратуры Невского района. "В рамках надзорных мероприятий будут установлены причины пожара, а также дана комплексная оценка исполнению требований законодательства в сфере пожарной безопасности, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда", — перечислили в пресс-службе надзорного ведомства.

Меры прокурорского реагирования последуют, если на то найдутся основания, говорится в сообщении.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МЧС по Петербургу