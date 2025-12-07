Человек погиб в аварии с вылетевшей в Неву машиной

В ночь на 7 декабря на Васильевском острове автомобиль вылетел в Неву, рассказали в ГУ МЧС по Петербургу. Инцидент произошел на 21-й линии В. О. неподалеку от здания Горного института, в результате происшествия один мужчина погиб, а другой пострадал.

Сигнал об инциденте поступил спасателям в 04:46.

"Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду", — описали произошедшее в МЧС.

Как сообщается, к ликвидации происшествия привлекли 10 спасателей и две единицы техники.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)