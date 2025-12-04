Прорыв трубы в Калининском районе устранили

Специалисты Водоканала ликвидировали аварию с прорывом трубы холодного водоснабжения на улице Вавиловых в Калининском районе Петербурга, сообщили утром 4 декабря в пресс-службе предприятия. Работы по устранению причин инцидента продолжались всю ночь.

"Технологическое нарушение на магистрали холодного водоснабжения диаметром 200 мм ликвидировано в 5:20", — говорится в сообщении Водоканала.

После ликвидации аварии рабочие приступили к засыпке котлована.

Накануне стало известно о просадке грунта и вытекании холодной воды на месте аварии. Глава района Михаил Асташкевич сообщил, что протечка образовалась в зоне прохождения трубы, проложенной в 1973 году. Сама просадка грунта привела к тому, что покосились четыре фонаря.

Андрей Казарлыга / Фото: Водоканал