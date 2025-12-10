Полиция задержала подозреваемых в изготовлении суррогатного алкоголя

Три человека задержаны в Петербурге и Ленинградской области по подозрению в изготовлении и торговле суррогатным алкоголем, от употребления которого могли скончаться двое, сообщили 10 декабря в региональном ГУ МВД. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Как сообщается, 3 декабря в полицию поступило сообщение о смерти двух мужчин в городе Коммунар под Гатчиной. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире тела ее хозяина и его гостя без следов насильственной смерти. Судебно-медицинская экспертиза показала наличие в крови погибших смертельного содержания этиленгликоля.

Оперативники задержали 72-летнюю местную жительницу, которая могла торговать алкоголем в розлив. В полиции полагают, что именно купленное у нее спиртное могло вызвать смерть обоих мужчин. В доме задержанной провели обыск, в ходе которого изъяли спиртосодержащую жидкость в пластиковой таре, ее направили на экспертизу.

Вслед за этим были задержаны два 50-летних петербуржца по подозрению в организации производства нелегального алкоголя с целью сбыта. Предполагается, что незаконной деятельностью они могли заниматься в двух гаражах на Кубинской и Краснопутиловской улицах. Оттуда оперативники изъяли 257 канистр с суррогатом общим объемом 1 285 литров, а также пустые канистры и самодельное оборудование для смешивания спирта с водой.

Произошедшее стало не первым случаем смертельного отравления суррогатным алкоголем за последнее время. Осенью в Ленобласти от употребления подобной продукции погибли не менее 45 человек.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)