Ситуация с прорывом трубы на Маршала Казакова дошла до Бастрыкина

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с прорывом тепломагистрали на улице Маршала Казакова в Петербурге, рассказали в пресс-службе ведомства. Он поручил доложить о промежуточных результатах проверки и о принятом по ее итогам решении.

О начале проверки СК сообщил вскоре после того, как стало известно об инциденте. Также о начале проверки сообщила городская прокуратура. Представлять доклад Бастрыкину должен руководитель ГСУ СК по Петербургу Павел Выменец.

Прорыв тепломагистрали произошел в четверг днем. В результате происшествия пострадали два человека, госпитализация потребовалась одному. Как сообщили накануне в петербургском комитете по здравоохранению, у мужчины обнаружили неглубокие ожоги и перелом, его отвезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Лечение пострадавшего находится на контроле главы комздрава Андрея Сараны.

Работы по ликвидации аварии продлились до 14:00 пятницы, сообщил накануне Telegram-канал "ТЭК и "Теплосеть"". Теплоэнергетики заявляли, что пострадавшему гражданину окажут всю необходимую помощь в лечении и реабилитации. Сам дефектный участок трубы находился в планах на реконструкцию в 2026 году.

Андрей Казарлыга / Фото: Прокуратура Петербурга