Пострадавший при прорыве тепломагистрали получил ожоги и перелом

Неглубокие ожоги и перелом получил мужчина, пострадавший при прорыве тепломагистрали на улице Маршала Казакова в Кировском районе Петербурга, сообщили 12 декабря в городском комитете по здравоохранению. Инцидент произошел накануне днем, пострадавшему потребовалась госпитализация.

"Мужчина, пострадавший вчера во время прорыва трубы на улице Маршала Казакова, госпитализирован в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе с неглубокими ожогами (5%, 1-2-й степени) и переломом", — рассказали в комздраве.

По сообщению пресс-службы, пострадавший получает необходимую помощь. Его лечение находится на контроле главы комитета Андрея Сараны.

Теплоэнергетики обещали при необходимости оказать пострадавшему помощь в лечении и реабилитации. Сам прорыв случился на участке магистрали, которую собирались реконструировать в 2026 году.

Прорыв тепломагистрали диаметром 80 см произошел в четверг около 16:20. В ходе аварии пострадали два человека, второй потерпевшей оказали психологическую помощь и отпустили домой. Обстоятельствами произошедшего заинтересовались Следственный комитет и прокуратура, которые организовали проверки в связи с произошедшим.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру