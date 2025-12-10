Один человек погиб при пожаре на Правобережном рынке

Сильный пожар на Правобережном рынке в Невском районе Петербурга 10 декабря стал поводом для уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК), сообщили в Следкоме. МЧС удалось ликвидировать открытое горение к 21:00. Спасатели в ходе тушения пожара обнаружили тело человека. Также пострадал 55-летний мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС.

Площадь пожара достигала 1,5 тысячи квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри здания. После возгорания из здания эвакуировали 100 человек. Первые сообщения о пожаре поступили экстренным службам примерно в 17:00.

По данным "Фонтанки" в последний раз внеплановая проверка на объекте проводилась весной 2021 года. Тогда надзорные органы выявили отсутствие автоматической установкой пожаротушения, система вытяжной противодымной вентиляции из помещений, а также превышение допустимой площади, не оборудованной автоматической пожарной защитой.

Здание Правобережного рынка построено в начале 1980-х годов.

Константин Леньков / Фото: Прокуратура Петербурга