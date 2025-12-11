СК и прокуратура заинтересовались прорывом трубы на Маршала Казакова

Инцидент с прорывом тепломагистрали на улице Маршала Казакова в Петербурге привлек к себе внимание городской прокуратуры и Следственного комитета, сообщили ведомства вечером 11 декабря. Теплоэнергетики сообщили о двух пострадавших, один из которых оказался в зоне разлива кипятка. Рабочие приступили к ремонту трубы.

"Приступили к ремонту трубопровода 800 мм, на котором в 16:20 произошло вытекание. Место работ огорожено, специалисты отключают магистраль. Для близлежащих домов горячее водоснабжение сохранено", — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале "ТЭК и "Теплосеть"".

Одного из пострадавших госпитализировали с ожогами, ему пообещали оказать необходимую помощь при лечении и реабилитации. Второму пострадавшему оказали психологическую помощь и отпустили домой.

Как отмечается, дефектный участок тепломагистрали планировали реконструировать в следующем году.

Выяснением обстоятельств произошедшего заняты СК и прокуратура. Оба ведомства сообщили о проведении проверок в связи с инцидентом. В прокуратуре отдельно пообещали дать оценку соблюдению требований законодательства в сфере ЖКХ, а также действиям уполномоченных должностных лиц.

Андрей Казарлыга / Фото: Прокуратура Петербурга