Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти достигло 45 человек

Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области достигло 45, сообщила 7 октября пресс-служба Следкома. Были задержаны ещё двое подозреваемых в распространении опасной продукции.

Задержанными оказались лица из числа руководства и бенефициаров организации, хранившей продукцию с содержанием метилового спирта в Тосненском районе Ленобласти. Они проходят во возбуждённому региональными следователями делу о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Кроме того, следствие намерено дать оценку действиям контролирующих органов. В связи с этим было возбуждено дело о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, а также устанавливать причастных к этому лиц. На прошлой неделе задержали около 20 человек. 28 сентября под стражу отправили пятерых фигурантов, ещё одного арестовали 29 сентября.

