Суды арестовали пятерых обвиняемых по делу о суррогатном алкоголе в Ленобласти

В Ленинградской области суды 28 сентября избрали меру пресечения пятерым фигурантам, обвиняемых в торговле суррогатным алкоголем. Они будут находится под стражей до конца ноября. Правоохранительные органы расследуют три уголовных дела по факту отравления жителей Ленобласти. Задержаны 14 человек, причастных к распространению суррогатной продукции, сообщили в прокуратуре региона.

Троих граждан 1997, 1962 и 1961 годов рождения арестовали в Волосовском районе. В Кингисеппе арестовали местную жительницу 1970 года рождения. В Сланцевском районе арестовали 54-летнего мужчину, обвиняемого в закупке, перевозке и сбыте некачественного алкоголя.

По данным издания "Фонтанка", от суррогатного алкоголя в Сланцевском и Волосовском районах могло погибнуть до 25 человек. О массовом отравлении стало известно в пятницу, 26 сентября.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру