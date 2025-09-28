ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 28 сентября 2025, 17:49

Суды арестовали пятерых обвиняемых по делу о суррогатном алкоголе в Ленобласти

фото ЗакС политика Суды арестовали пятерых обвиняемых по делу о суррогатном алкоголе в Ленобласти

В Ленинградской области суды 28 сентября избрали меру пресечения пятерым фигурантам, обвиняемых в торговле суррогатным алкоголем. Они будут находится под стражей до конца ноября. Правоохранительные органы расследуют три уголовных дела по факту отравления жителей Ленобласти. Задержаны 14 человек, причастных к распространению суррогатной продукции, сообщили в прокуратуре региона.

Троих граждан 1997, 1962 и 1961 годов рождения арестовали в Волосовском районе. В Кингисеппе арестовали местную жительницу 1970 года рождения. В Сланцевском районе арестовали 54-летнего мужчину, обвиняемого в закупке, перевозке и сбыте некачественного алкоголя. 

По данным издания "Фонтанка", от суррогатного алкоголя в Сланцевском и Волосовском районах могло погибнуть до 25 человек. О массовом отравлении стало известно в пятницу, 26 сентября.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама