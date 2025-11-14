ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14 ноября 2025, 18:39

В Петербурге определили величину прожиточного минимума на 2026 год

фото ЗакС политика В Петербурге определили величину прожиточного минимума на 2026 год

Размер прожиточного минимума в Петербурге составит в 2026 году 20 644 рубля на человека, постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов. Документ опубликован на сайте Смольного 14 ноября. В 2025 году величина прожиточного минимума составляет 19 329 рублей.

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 22 502 рубля, для пенсионеров — 17 754 рубля. Прожиточный минимум на ребенка определен в размере 20 025 рублей.

Постановление будет действовать в течение всего следующего года, с 1 января по  31 декабря.

О том, каким будет значение прожиточного минимума в 2026 году, стало известно в октябре. Тогда проект постановления был выложен для прохождения антикоррупционной экспертизы. В конце сентября появилась информация о том, что федеральный прожиточный минимум в следующем году будет равняться 18 939 рублям, а размер МРОТ достигнет 27 093 рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама