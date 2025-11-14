В Петербурге определили величину прожиточного минимума на 2026 год

Размер прожиточного минимума в Петербурге составит в 2026 году 20 644 рубля на человека, постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов. Документ опубликован на сайте Смольного 14 ноября. В 2025 году величина прожиточного минимума составляет 19 329 рублей.

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 22 502 рубля, для пенсионеров — 17 754 рубля. Прожиточный минимум на ребенка определен в размере 20 025 рублей.

Постановление будет действовать в течение всего следующего года, с 1 января по 31 декабря.

О том, каким будет значение прожиточного минимума в 2026 году, стало известно в октябре. Тогда проект постановления был выложен для прохождения антикоррупционной экспертизы. В конце сентября появилась информация о том, что федеральный прожиточный минимум в следующем году будет равняться 18 939 рублям, а размер МРОТ достигнет 27 093 рублей.

