В 2026 году могут вырасти прожиточный минимум и МРОТ

Размер прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) могут вырасти с 2026 года. Соответствующие законопроекты были внесены в Госдуму правительством России 29 сентября.

Ожидаемый размер прожиточного минимума прописан в проекте федерального бюджета на 2026 год. Согласно документу, правительство предлагает установить его на отметке 18 939 рублей. Размер этого показателя для трудоспособного населения составит 20 644 рубля, для детей – 18 371 рубль и для пенсионеров – 16 288 рублей.

При этом в 2025 году размер прожиточного минимума составляет 17 733 рубля, для трудоспособного населения – 19 329 рублей, детей – 17 201 рубль, пенсионеров – 15 250 рублей. Таким образом, показатель в 2026 году вырастет примерно на 7%.

Отметим, что в Петербурге размер прожиточного минимума определяется правительством города. В 2025 году его размер составляет 19 329 рублей. Согласно прогнозу социально-экономического развития города до 2028 года, через три года его размер может вырасти до 22,5 тысяч рублей.

Кроме того, правительство предлагает увеличить МРОТ. Согласно проекту поправок в федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда", этот показатель в 2026 году достигнет 27 093 рублей в месяц. Это на 20% больше действующего МРОТ – в 2025 году он составляет 22 440 рублей. При этом в Петербурге МРОТ с 2025 года составляет 28 750 рублей.

Напомним, что о планах увеличить МРОТ рассказывал глава Министерство труда и социальной защиты России Антон Котяков в июле 2025 года. Тогда речь шла также об установлении размера на отметке в 27 093 рубля.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру