Путин подписал закон о новом размере МРОТ на 2025 год

Президент России Владимир Путин 29 октября утвердил поправки к Федеральному закону "О минимальном размере оплаты труда", сообщает портал официального опубликования правовых актов.

Законопроект, ранее принятый Госдумой, поступил на подпись президенту несколько дней назад. В документе установлен новый размер МРОТ, который с начала следующего года составит 22 440 рублей. Это на 16,6% больше текущего уровня в 19 242 рубля.

МРОТ в Петербурге на данный момент составляет 25 тысяч рублей. В 2025 году его величина в городе вырастет до 28 750 рублей.

фото с сайта Кремля