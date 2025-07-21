Минтруд предложил увеличить МРОТ на более чем 20%

Министерство труда и социальной защиты России предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей, сообщил 21 июля ТАСС со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова. В таком случае рост составит 20,7%.

"С учетом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27 093 рубля. Таким образом, МРОТ увеличится на 20,7%, то есть — выше инфляции", - заявил Котяков.

По его словам, действующие подходы к установлению МРОТ позволяют обеспечивать выполнение поручения президента России Владимира Путина по опережающему росту МРОТ. В Минтруде подчеркнули, что увеличение МРОТ напрямую затронет порядка 4,6 млн россиян.

Минимальный размер оплаты труда ежегодно определяется правительством. В соответствии с законодательством, он должен быть не ниже 48% медианной заработной платы за минувший год. С 2025 года МРОТ в России составляет 22 440 рублей. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал в октябре 2024 года. При этом в Петербурге МРОТ с 2025 года составляет 28 750 рублей.

Напомним, в конце апреля депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым предложили установить минимальный размер оплаты труда на уровне 34 тысяч рублей в месяц. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру