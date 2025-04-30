В ЛДПР предложили поднять МРОТ до 34 тысяч рублей

Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на уровне 34 тысяч рублей в месяц. Карточка законопроекта появилась в думской электронной базе 30 апреля.

Помимо повышения МРОТ, депутаты предлагают ввести почасовую оплату труда при заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени. По мнению авторов законопроекта, это поможет обеспечить работникам справедливым вознаграждением за труд и достойным уровнем жизни.

"<…> труд в России недооценен, и по показателям оплаты несопоставим с европейскими странами со слабыми экономиками. Для по меньшей мере частичной корректировки ситуации разработан и вносится в Госдуму законопроект, предусматривающий, наряду с повышением МРОТ до 34 тысяч рублей с 1 января 2026 года, установление нижней планки почасовой оплаты труда для работников на условиях неполного рабочего времени в сумме 300 рублей - с ежегодной индексацией", - написал Нилов в своем Telegram-канале.

Как говорится в пояснительной записке проекта, в соответствии с Указом президента РФ от 7 мая 2024 года была поставлена цель по достижению уровня МРОТ к 2030 году не менее 35 тысяч рублей в месяц. По мнению авторов законопроекта, данная сумма будет обоснованной при условии снижения инфляции в 2026 году до установленной ЦБ цели в 4% и дальнейшего сохранения этого показателя.

При этом в записке приводятся данные аналитиков, согласно которым достижение в 2026 году инфляции на уровне 4% маловероятно с учетом волатильности курса рубля, санкций и высоких бюджетных расходов. Также на размер инфляции оказывают большое влияние дефицит на рынке труда, повышение налогов для бизнеса и изменение таможенных пошлин. В связи с этим, авторы законопроекта считают, что МРОТ должен иметь более высокие темпы роста, чем предусмотрено в Указе президента. Поэтому они предлагают увеличить минимальную оплату труда до 34 тысяч рублей в месяц уже в 2026 году.

Напомним, что с 2025 года МРОТ в России составляет 22 440 рублей. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал в октябре 2024 года. При этом в Петербурге МРОТ составляет 28 750 рублей с 2025 года. Губернатор Александр Беглов, президент Союза промышленников и предпринимателей города Анатолий Турчак и врио председателя Ленинградской федерации профсоюзов Мария Артюхина подписали соглашение о минимальной зарплате в городе в августе 2024 года.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру