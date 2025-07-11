По запросу депутата Романова возбудили дело против фитнес-клуба

В отношении фитнес-клуба Happy Fitness, расположенного в Невском районе, возбуждено уголовное дело о мошенничестве (159 УК РФ), сообщил 11 июля депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов. По заявлению парламентария, это произошло после рассмотрения его запроса на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

"На данный момент ведутся следственные действия, проведены обыски в местах проживания фигурантов уголовного дела, изъяты вещественные доказательства, имеющие отношения к совершенному преступлению", — написал Романов во "ВКонтакте".

Фитнес-центр закрылся в ТК "Лондон Молл" в начале июня. При этом, по словам депутата, организаторы заблаговременно знали о закрытии, но "до последнего дня "собирали" с граждан деньги на свои счета", продавая абонементы "на год вперед". В итоге пострадавшими оказались свыше тысячи человек, отметил Романов.

Пострадавшие граждане получат статус потерпевших, добавил Романов. По его словам, правоохранители при надзорном сопровождении прокуратуры принимают меры по возврату средств.

Как отмечает "Фонтанка", ранее представители клуба обещали вернуть деньги за неиспользованные абонементы, однако до сих пор по меньшей мере часть клиентов так и не получила средства назад.

Андрей Казарлыга, фото: Михаил Романов / "ВКонтакте"