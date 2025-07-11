Боярский обратился в МВД и прокуратуру из-за исков о правах на фото к госучреждениям

Депутат Государственной думы Сергей Боярский направил обращения в МВД, Генеральную прокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей из-за многочисленных исков к СМИ, компаниям и государственным органам и учреждениям о защите авторских прав на фотографии. Об этом парламентарий рассказал 11 июля в своем telegram-канале.

"Мы собрали серьёзную фактуру по делам о якобы истинных владельцах фотографий и представляющих их компаний, которые кошмарят СМИ, государственные и муниципальные органы вплоть до детских садов. Просто уму не постижимо, как можно подать иск к детскому саду за фото кубиков или шариков в погоне за наживой", - написал Боярский.

Ранее депутат рассказывал, что в ходе совещания парламентского комитета по информационной политике представители медиаотрасли пожаловались ему на часто поступающие иски из-за прав на фотографии, которые к ним предъявляют "фирмы, с которыми якобы авторами заключён договор доверительного управления". Сами фотографы при этом на заседаниях зачастую не появляются. "Но правоприменительная практика такова, что большую часть дел СМИ проигрывают", - рассказывал в своем канале депутат.

По мнению Боярского, правоохранительным органам следует изучить детали таких дел, чтобы пресечь возможные злоупотребления.

Напомним, в начале июля Сергей Боярский выступал с критикой в адрес руководства аэропорта Пулково из-за введения платы за посещение курительной комнаты в терминале. Позже администрация воздушной гавани снова сделала курилку бесплатной.

фото ЗАКС.Ру