Курилка в "Пулково" снова станет бесплатной

Руководство администрации петербургского аэропорта "Пулково" приняло решение отменить плату в 500 рублей за посещение курительной комнаты, сообщили в пресс-службе воздушной гавани вечером 7 июля. Она станет вновь открыта для посетителей в 00:00 после окончания работ. На решение повлияли многочисленные обращения пассажиров. За выходные в аэропорту пять раз вводили ограничения на прием и выпуск самолетов в целях обеспечения безопасности. Из-за этого более сотни рейсов переносились на более поздний вылет или отменялись.

"По многочисленным просьбам и учитывая сложность ситуации в аэропортах руководство Пулково приняло решение сделать доступ в курительную комнату бесплатным. Просим соблюдать порядок. Напоминаем, что курительная комната рассчитана на единовременное посещение шести человек", - говорится в сообщении.

На новость о бесплатной курилке уже отреагировал депутат Государственной думы от Петербурга Сергей Боярский. Он был одним из активных критиков введения такой платной услуги. Парламентарий обращался по этому поводу в Федеральную антимонопольную службу и называл плату за курилку "позором". Впрочем, он не единственный представитель власти, который высказывался в таком тоне. Решение об отмене платы, по его словам, позволило "Пулково" сохранить звание лучшего, по его мнению, аэропорта России.

"Знаю, что сотрудники "Пулково" в период 5-6 июля работали на износ и предприняли нечеловеческие усилия, чтобы пассажиры как можно легче перенесли вынужденные трудности. И к сожалению, именно эта непростая ситуация показала, насколько важно идти навстречу людям и обеспечить им возможность сделать человеческий перекур в ожидании многочасовой задержки", - написал Боярский в своем Telegram-канале.

Напомним, плату в размере 500 рублей стали просить с курильщиков с 1 июля. После волны критики администрация аэропорта заявила, что "Пулково" не обязано предоставлять бесплатную курительную комнату, а также пообещала переводить по 100 рублей с каждого поступления благотворительным организациям, связанным с борьбой с раком легких.

В Законодательном собрании Петербурга депутаты тоже не проигнорировали нововведения. Депутат от "Единой России" Денис Четырбок, как и Боярский, направил свое обращение в УФАС по этому поводу. Его коллега Марина Шишкина в эфире одной из радиостанций назвала плату за посещение курилки "унизительной".

Константин Леньков / Фото: Пресс-служба "Пулково"