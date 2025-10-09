Смольный поднимет прожиточный минимум до 20,6 тысяч рублей в 2026 году

Размер прожиточного минимума на душу населения в Петербурге с 1 января 2026 года может составить 20 644 рубля. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте администрации города в разделе антикоррупционной экспертизы. По сравнению с 2025 годом прожиточный минимум увеличится на 1 412 рублей.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2026 году определили на уровне 22 502 рублей. Для детей – 20 025 рублей, а для пенсионеров – 17 754 рубля. Эти значения будут действительны весь будущий год, с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Контроль за исполнением постановления, согласно проекту документа, возложено на вице-губернатора Наталью Чечину, курирующую в городе социальный блок.

В 2025 году величина прожиточного минимума на душу населения в Петербурге определена в 19 329 рублей.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что на федеральном уровне размер прожиточного минимума составит 18 939 рублей. Для трудоспособного населения – 20 644 рубля, а для детей и пенсионеров – 18 371 и 16288 рублей соответственно.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру