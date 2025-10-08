Мизулина выступила перед школьниками Кировского района с лекцией о мошенниках

В подростково-молодежном центре Кировского района прошла открытая встреча школьников с руководителем движения "Лига безопасного интернета" Екатериной Мизулиной, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Беседу посвятили проблеме кибермошенничества. Общественница приехала в Кировский район по приглашению депутата Законодательного собрания Александра Малькевича.

Выступая перед школьниками, в основном участниками "Движения первых" и других волонтерских организаций, Мизулина разобрала несколько наиболее популярных мошеннических схем. Также общественница призвала собравшихся внимательней относиться к контенту, который они размещают в интернете.

В рамках встречи школьникам удалось задать Мизулиной свои вопросы. Хоть глава Лиги безопасного интернета не ограничивала темы для беседы, организаторы мероприятия перед началом настойчиво попросили интересоваться только кибербезопасностью. Школьники спрашивали про будущее нейросетей и способы проверки незнакомого собеседника в сети.

В ходе беседы Мизулина похвалила национальный мессенджер MAX. Она отметила, что площадка более активно сотрудничает с правоохранительными органами, чем это делают иностранные аналоги. Последние, напомним, по решению Роскомнадзора ограничены в функционале. Теперь там практически невозможно совершать голосовые звонки.

— Как я вижу, MAX довольно быстро получает аудиторию, много новых пользователей. Причем в очень короткий срок. Насколько я знаю, сейчас уже больше 30 млн человек среди россиян скачали это приложение. Посмотрим, как будет расти это приложение, развиваться. Ключевой момент связан с тем, что Россия начала создавать свое. У нас есть свои банковские приложения, сервисы доставки, видеохостинг какой-никакой, — заявила Мизулина.

Также общественница посетовала на отсутствие отечественных гаджетов, в частности, смартфонов на рынке. Она опасается, что иностранные производители смогут ограничить работоспособность своих устройств в России.

— Мы фактически оказались в такой ситуации, когда могут в любой момент выключить все. И если у нас не будет автономии, то нет никаких гарантий абсолютно, что мы дальше будем благами со всего света пользоваться. <...> В целом могут отключить и "яблоко". Полностью, одной кнопкой. Для них никакого труда это не составит. Также могут отключить Android. У нас до определенного момента и с точки зрения сервисов, и с точки зрения устройств ничего своего не было. Где у нас российский смартфон? Покажите? Я жду. Меня спрашивают, почему я хожу с иностранным смартфоном. Дайте мне хороший российский, с хорошей камерой — я первая буду им пользоваться и всем показывать, — заявила глава Лиги безопасного интернета.

На встречу со спикером федерального масштаба пришел и представитель администрации Кировского района Андрей Антонец. В конце встречи он вручил ей пакет с символикой района.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру