В Петербурге начали выдавать автомобильные номера с кодом региона 778

Госавтоинспекция начала выдавать петербургским автомобилистам регистрационные знаки с 778-м кодом региона, обратил внимание профильный ресурс Wroom.ru. Код Петербурга для легковых машин сменили по причине отсутствия свободных комбинаций букв и цифр.

До этого автомобили регистрировали в Петербурге с кодами 78, 98, 178 и 198. Коды для автомобильных номеров также обновили в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области.

В конце октября группа депутатов от фракции "Новые люди" внесла на рассмотрение Государственной думы законопроект о продаже "красивых" автомобильных номеров через "Госуслуги". По расчетам авторов законопроекта, федеральный бюджет сможет пополниться до 25 млрд рублей в год при учете того, что по дорогам России ездит свыше 50 миллионов легковых автомобилей.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев направил обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой обратить внимание на госзнаки автомобилей без изображения триколора. По его мнению, владельцы таких номеров показывают "свое пренебрежение к Российскому государству".

