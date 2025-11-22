Беглов подписал соглашение о сотрудничестве с министром связи Кубы

Губернатор Петербурга Александр Беглов в рамках официального визита в Республику Куба встретился с министром связи Майрой Аревич Марин, с которой подписал соглашение о сотрудничестве. Партнерство подразумевает передачу опыта петербургских чиновников кубинским властям. В частности, в Смольном 22 ноября сообщили о планах поделится технологиями "Безопасного города" и способствовать созданию "Центра мониторинга и управления" в курортном городе Варадеро.

"За короткое время мы не просто наметили направления сотрудничества — мы запустили настоящую „дорожную карту" конкретных проектов. Такая динамика была бы невозможна без вашего личного участия и активной работы кубинских коллег. Уверен, что визит петербургской делегации станет новым импульсом для развития технологического партнерства", – сказал кубинской чиновнице губернатор Беглов (цитата по сайту Смольного).

Как отмечают в городской администрации, главным проектом в рамках сотрудничества станет Центра лидерства и опережающего развития (CLAD) – площадки для подготовки специалистов и запуска инноваций. Центр должен объединить в себе академическое направление и технопарк. В проекте примет участие Технологический университет Гаваны. В скором времени должна начаться разработка дорожной карты.

"Но этот проект — только первый шаг на пути к концепции „Умный город-курорт Варадеро". Мы поддерживаем интерес муниципалитета Карденас к созданию Центра мониторинга и управления. Мы готовы делиться опытом Петербурга по созданию системы „Безопасный город". Он поможет сформировать современную платформу для управления ресурсами и безопасностью Варадеро", – рассказал Беглов.

В рамках своего визита губернатор Беглов и председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев посетили Матансас и Сантьяго-Де-Куба. Делегация из Петербурга намерена передать Кубу гуманитарный груз, в частности лекарства, сертификаты на приобретение машин скорой помощи и отечественный автомобиль "Лада Искра". Крупный груз прибудет позже по морю.

О планах Смольного поделиться с кубинскими чиновниками технологиями "Безопасного города стало известно еще в мае 2025 года. Тогда президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время поездки в Россию посетил петербургский мониторинговый центр.

Константин Леньков / Фото: Смольный