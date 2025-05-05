Беглов заявил о готовности делиться с Кубой наработками по слежению за городом

Петербург готов делиться с Кубой опытом по созданию комплексных систем мониторинга за происходящим на улицах, заявил 5 мая губернатор Александр Беглов. Градоначальник и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес посетили Городской мониторинговый центр Петербурга, в который стекается информация информация о происходящем в Северной столице.

Среди прочего, кубинскому лидеру продемонстрировали "умную" остановку, оснащенную видеокамерами, устройствами для записи звука и оповещения горожан. Также делегация ознакомилась с работой нейросети, задействованной в процессе выявления нарушений в сфере благоустройства.

По словам Беглова, у него в кабинете имеется доступ к системе мониторинга оперативной обстановки, благодаря которой он может получать сведения о жизни города. "Мы готовы делиться своим опытом и разработками с кубинскими друзьями", — присовокупил он.

В рамках визита кубинской делегации также была открыта выставка картин в Смольном. Сам президент островного государства прибыл в Петербург накануне, он намерен принять участие в параде Победы в Москве.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного