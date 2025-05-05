Беглов вместе с президентом Кубы открыли выставку в Смольном

В здании правительства Петербурга 5 мая открылась выставка, посвященная 65-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой. На открытии присутствовали губернатор Северной столицы Александр Беглов и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, сообщили в пресс-службе Смольного. В экспозиции представлены более 150 работ российских художников, посвященных Кубе.

"Спасибо большое за красоту и любовь, с которой вы отобразили кубинскую действительность. Картины проникнуты кубинскими чувствами, все художники мастерски уловили суть характера кубинского народа. Выставка свидетельствует о стремлении еще больше расширять культурное взаимодействие в рамках всего спектра нашего сотрудничества", - цитирует слова Бермудеса пресс-служба администрации города.

Отмечаетися, что Бермудесу также показали мемориальный рабочий кабинет Ленина, а также кабинет, в котором работал нынешний президент России Владимир Путин в период своей трудовой деятельности на должности в комитете по внешним связям в мэрии Петербурга.

Губернатор Петербурга еще раз поблагодарил кубинского лидера за визит в Россию в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, Бермудес прилетел в Петербург накануне. Он намерен присутствовать на параде Победы в Москве. Сегодня утром он также возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище.

Константин Леньков / Фото: Смольный