Безымянные скверы в Петербурге получили названия

В общей сложности 20 зеленых зон получили названия в Петербурге, сообщили 22 ноября в администрации губернатора. Постановление городского правительства о присвоении названий безымянным скверам, садам и бульварам подписал накануне глава города Александр Беглов.

Так, на карте Московского района появился бульвар Ленинградской Победы. В Сестрорецке появились скверы в честь участника Великой Отечественной войны Анатолия Осовского и основателя Сестрорецкого курорта Петра Авенариуса.

Во Фрунзенском районе появятся четыре сквера — Архитектора Аплаксина, Графини Паниной, Ивовый и Алые Паруса. Еще одна зеленая зона с названием в честь зодчего появится в Адмиралтейском районе, это будет бульвар Архитектора Чевакинского. В том же районе появятся скверы Лоцмана Трофимова и Гарновский.

В Василеостровском районе у зеленых зон появятся скверы Ключ Времени, Виктора Чистякова, Людмилы Беловой и Генерала Броневицкого. На карте Красногвардейского района утвердили такие названия, как сквер Александровские Ворота, Пороховской и Слободской сады, а заодно и сквер Петра Плетнева. Наконец, в Петроградском районе два сквера назовут в честь историка Николая Лихачева и художника Павла Филонова.

Названия зеленых зон были приняты с учетом мнения Топонимической комиссии. О том, какие новые названия появятся в Петербурге, стало известно в июле.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру