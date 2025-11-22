Беглов и Бельский обратились к петербуржцам в годовщину создания Дороги жизни

Губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский обратились к петербуржцам в 84-ю годовщину начала работы Дороги жизни, тексты опубликованы на сайтах Смольного и городского парламента. В этот день, 22 ноября 1941 года, в блокадный Ленинград по льду Ладожского озера отправились первые машины с продовольствием.

"В истории не было примера равного 900-дневной блокаде Ленинграда, как и примера организации снабжения огромного города по почти 30-километровой ледовой трассе", — подчеркнул в своем обращении Беглов.

Глава города добавил, что Дорога жизни навсегда останется символом мужества ленинградцев.

Важность дороги для блокадного города и подвиг тех, кто на ней работал, отметил спикер Бельский. "Водители, рискуя жизнью, совершали по несколько рейсов в сутки под постоянными обстрелами и бомбежками. Регулировщицы, часто молодые девушки, несли службу в любую погоду, оставаясь на постах для ориентирования колонн. Их мужество, упорство и вера помогли отстоять Ленинград", — заявил он и выразил пожелание, чтобы история Дороги жизни служила "примером стойкости, единства и безграничной любви к своему городу и Родине".

День начала работы ладожской ледовой Дороги жизни был внесен в 2020 году в список памятных дат Петербурга. Накануне состоялся марш памяти по знаковым местам Дороги жизни.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного