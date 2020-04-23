День начала работы ледовой Дороги жизни стал региональной памятной датой

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о внесении в список официальных городских праздников и памятных дат Дня начала работы ладожской ледовой Дороги жизни - 22 ноября.

Документ опубликован на сайте правительства 23 апреля, а в силу он вступит 1 июля 2020 года.

Напомним, внести в перечень День начала работы ладожской ледовой Дороги жизни предложил комитет по законодательству парламента Петербурга. Законодательное собрание города одобрило документ 15 апреля.

В Петербурге уже есть официальные памятные дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны и блокады. В частности, 5 июня отмечается День прорыва морской минной блокады, 9 августа - День окончания Ленинградской битвы, 8 сентября - День памяти жертв блокады. Также в городе отмечаются День прорыва блокады Ленинграда (18 января) и День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января).

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