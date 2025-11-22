ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
22 ноября 2025

На премию Молодежного парламента поступило 123 заявки

На премию Молодежного парламента поступило 123 заявки

Молодежный парламент 22 ноября подвел итоги приема заявок на соискание премии "Чиж". Всего организаторы получили 123 заявки от претендентов, сообщил telegram-канал премии.

В 85 % случаев заявки подавали студенты, от школьников поступило 10 % заявок, а оставшиеся 5 % — от уже работающих претендентов. Немногим больше трети (34 %) заявок были поданы в номинации "Добровольчество", еще 32 % пришлось на номинацию "Общественно-политическая деятельность". Кроме того, 17 % заявок поступили в номинации "Молодежное медиа", 11 % — в номинации "Диалог культур", а "Молодежный политический проект" собрал оставшиеся 6 % заявок.

Точную дату проведения следующего этапа премии и список отобранных для участия в нем претендентов организаторы обещают назвать в скором времени. Второй этап пройдет в очном формате, участники будут презентовать свои проекты перед жюри, в состав которого члены Молодежного парламента не войдут. Как сообщалось ранее, экспертами выступят ряд депутатов Законодательного собрания, политики и политологи.

Старт премии дали 24 сентября на заседании МП в Мариинском дворце. Информация о планах ее создания появилась в первые дни осени. Сам Молодежный парламент является совещательным и консультативным органом при ЗакСе.

Андрей Казарлыга


