На премию Молодежного парламента поступило 123 заявки

Молодежный парламент 22 ноября подвел итоги приема заявок на соискание премии "Чиж". Всего организаторы получили 123 заявки от претендентов, сообщил telegram-канал премии.

В 85 % случаев заявки подавали студенты, от школьников поступило 10 % заявок, а оставшиеся 5 % — от уже работающих претендентов. Немногим больше трети (34 %) заявок были поданы в номинации "Добровольчество", еще 32 % пришлось на номинацию "Общественно-политическая деятельность". Кроме того, 17 % заявок поступили в номинации "Молодежное медиа", 11 % — в номинации "Диалог культур", а "Молодежный политический проект" собрал оставшиеся 6 % заявок.

Точную дату проведения следующего этапа премии и список отобранных для участия в нем претендентов организаторы обещают назвать в скором времени. Второй этап пройдет в очном формате, участники будут презентовать свои проекты перед жюри, в состав которого члены Молодежного парламента не войдут. Как сообщалось ранее, экспертами выступят ряд депутатов Законодательного собрания, политики и политологи.

Старт премии дали 24 сентября на заседании МП в Мариинском дворце. Информация о планах ее создания появилась в первые дни осени. Сам Молодежный парламент является совещательным и консультативным органом при ЗакСе.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру