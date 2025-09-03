Молодежный парламент объявил о создании собственной премии

В Петербурге появится премия Молодежного парламента "Чиж", информация об этом появилась в социальных сетях совещательного органа 2 сентября. О деталях в МП пообещали сообщить позднее, а пока создали посвященный премии канал в Telegram.

"Молодые, талантливые и активные, это для вас! Молодежный парламент при Законодательном собрании Санкт-Петербурга готовит свою Первую молодёжную премию!" — говорится в первом посте нового канала.

Информацию о датах и номинациях премии пообещали сообщить позже.

Как сообщила ЗАКС.Ру куратор Молодежного парламента Марьяна Яковлева, номинации премии будут в основном сосредоточены "вокруг общественно-политической деятельности молодежи, реализации проектов и инициатив, добровольчества". Глава комиссии МП по законотворчеству Иван Скворцов, который возглавляет рабочую группу по организации премии, допустил в беседе с ЗАКС.Ру возможность номинации "в сфере какого-то медиа".

Определять победителей предстоит экспертному жюри, в которое планируют включать специалистов, деятельность которых коррелирует с номинациями. Скворцов уточнил, что сами члены МП участвовать в определении победителей не будут, однако их могут привлечь к приему документов от претендентов.

— Эксперты смогут дать компетентные советы: как стать лучше, как развиваться в этой сфере, как приобрести какой-то новый опыт. Не знаю, может быть, кто-то найдет, например, себе где-то работу благодаря этой премии, — добавил глава рабочей группы.

Старт регистрации участников состоится в конце сентября, это произойдет на заседании рабочей группы МП. Тогда же организаторы обещают раскрыть все подробности, связанные с премией. Скворцов предположил, что имена победителей огласят "ближе к Новому году".

Отметим, что в Петербурге уже существует Молодежная премия, за проведение которой отвечает городской комитет по молодежной политике. В июне в список ее призеров вошел председатель Молодежной избирательной комиссии Петербурга, замглавы МО "№72" Максим Воронин.

Андрей Казарлыга / Фото: Законодательное собрание