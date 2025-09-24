Молодежный парламент раздаст статуэтки победителям премии "Чиж"

В Мариинском дворце 24 сентября состоялись торжественное открытие премии Молодежного парламента "Чиж" и запуск регистрации участников, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Победителей будут определять депутаты ЗакСа вместе с руководителем исполкома городского отделения "Единой России" Александром Серавиным и замкоординатора петербургского ЛДПР Иваном Есиповым. Финалистов собираются одаривать призами от Законодательного собрания. На вопрос о денежном вознаграждении организаторы ответили уклончиво.

На торжественной церемонии запуска присутствовал депутат Законодательного собрания Андрей Малков (ЛДПР), возглавляющий комитет по молодежной политике. Вместе с главой рабочей группы по проведению премии Иваном Скворцовым он нажал на символическую кнопку, означающую запуск процедуры регистрации соискателей.

— Сегодня мы даем старт замечательной премии для молодежи и активных граждан, людей, которые неравнодушно относятся и ежедневно помогают каждому жителю нашего города, — заявил Малков в своей приветственной речи.

Всего в рамках премии предусмотрено пять номинаций: "Добровольчество", "Общественно-политическая деятельность", "Молодежный политический проект", "Диалог культур" и "Молодежное медиа". Заявки планируют принимать от соискателей в возрасте 16-25 лет, имеющих регистрацию в Петербурге.

Отбор пройдет в три этапа: сперва планируется прием заявок в различных отраслях, потом их рассмотрение и презентация проектов перед экспертным советом. Вслед за этим последуют определение победителей и их награждение.

Оценивать соискателей предстоит жюри, в состав которого члены Молодежного парламента не войдут. Предполагается, что в роли экспертов выступят депутаты ЗакСа Александр Малькевич, Андрей Малков и Денис Четырбок, а вместе с ними руководитель регионального исполкома "Единой России" Александр Серавин, политолог Дмитрий Солонников, первый замкоординатора петербургского отделения ЛДПР Иван Есипов и другие лица.

Как рассказал ЗАКС.Ру глава рабочей группы Скворцов, всего планируется определить в рамках премии по одному победителю в каждой номинации. По его словам, первые претенденты на участие в конкурсе уже заявили о себе. Сбор заявок продолжится до 2 ноября, при этом сама церемония награждения, по оценкам Скворцова, должна состояться до Нового года. Победителей ждут призы от Законодательного собрания.

— Я думаю, что будет фирменная статуэтка с чижом, которая станет памятным подарком, сувениром, напоминанием. Мы мыслим в концепции того, что это возможность такого сообщества, сообщества единомышленников, самой талантливой молодежи нашего города и поддержать тех, кто работает каждый день на благо города — вот, наверное, главная наша задача, — заявил глава рабочей группы.

На вопрос о возможности денежного поощрения победителей Скворцов заявил, что не исключена "возможность дополнительных подарков".

О планах учреждения премии стало известно в начале сентября. В беседе с ЗАКС.Ру Скворцов говорил тогда, что члены МП в состав жюри не войдут, но их могут привлечь к приему документов от соискателей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру