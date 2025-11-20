Рябоконь предложил платить семьям по 50 тысяч рублей за воспитание ребенка

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь выступил с инициативой установить для семей, воспитывающих детей младше семи лет, ежемесячную выплату 50 тысяч рублей. По мнению парламентария, подобная мера снизит риски бедности среди семей с маленькими детьми и повысит их социальную устойчивость. Выплата должна ежегодно индексироваться на уровень инфляции.

"Разнородность, сложность в получении и "копеечный" характер этих мер [поддержки семей] приводит в настоящее время к плачевному демографическому результату", - написал депутат.

Он также отметил, что в России рождаемость продолжает снижаться, а 2025 год, по его оценке, продемонстрировал особенно негативные показатели. По достижении ребенком семилетнего возраста действующая выплата должна быть заменена другими формами помощи семьям, добавил Рябоконь. Он согласился со словами президента Владимира Путина о недостаточности мер для повышения рождаемости. По этой причине, считает депутат, "неэффективные меры не только не приводят к необходимому нам результату, но и съедают серьёзные ресурсы".

В мае 2025 года в Петербурге увеличили соцвыплаты студенческим семьям до 18,7 тысячи рублей, что почти втрое больше прежнего размера. Также родители могут получать ежемесячное пособие на ребёнка до 1,5 года. Они могут достигать 6 тысяч рублей.

В октябре в ЗакС предложили расширить понятие "многодетная семья" из-за демографической ситуации в России. Сейчас к этой категории относятся семьи, в которых воспитываются трое и более детей. К определению отнесли также пасынков и падчериц.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру