Кадры: Заседание ЗакСа 19 ноября

Депутаты Заксобрания провели заседание 19 ноября без спикера Александра Бельского. В начале им пришлось по старинке поднимать руки для голосования из-за технических проблем. Наблюдал за этим действом вице-губернатор Алексей Корабельников, который пришел обсуждать поправки к бюджету. Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.
Депутаты Максим Яковлев и Павел Иткин
Депутат Марина Макарова
Депутаты Александр Малькевич, Владимир Носов, Борис Зверев и Александр Ходосок
Депутаты Вячеслав Бороденчик и Ольга Штанникова
Депутат Вера Сергеева и советник председателя ЗакСа, экс-депутат Евгений Никольский
Депутат Марина Шишкина
Депутаты Андрей Алескеров, Михаил Амосов и Марина Шишкина
Депутат Денис Четырбок показывает членам счетной комиссии Александру Ходоску и Дмитрию Павлову на их место
Вице-губернатор Алексей Корабельников и представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко
Депутаты Владимир Носов, Александр Малькевич и Денис Четырбок
Глава комитета финансов Светлана Енилина, вице-губернатор Алексей Корабельников и представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко (наблюдает)
