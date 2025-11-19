ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Медиатека 19 ноября 2025, 14:19

Кадры: Заседание ЗакСа 19 ноября

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Заксобрания провели заседание 19 ноября без спикера Александра Бельского. В начале им пришлось по старинке поднимать руки для голосования из-за технических проблем. Наблюдал за этим действом вице-губернатор Алексей Корабельников, который пришел обсуждать поправки к бюджету. Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

IMG_3096.JPG (253 KB)

Депутаты Максим Яковлев и Павел Иткин

IMG_3108.JPG (266 KB)

Депутат Марина Макарова

IMG_3115.JPG (311 KB)

Депутаты Александр Малькевич, Владимир Носов, Борис Зверев и Александр Ходосок

IMG_3125.JPG (281 KB)

Депутаты Вячеслав Бороденчик и Ольга Штанникова

IMG_3128.JPG (293 KB)

Депутат Вера Сергеева и советник председателя ЗакСа, экс-депутат Евгений Никольский

IMG_3131.JPG (235 KB)

Депутат Марина Шишкина

IMG_3133.JPG (279 KB)

Депутаты Андрей Алескеров, Михаил Амосов и Марина Шишкина

IMG_3142.JPG (278 KB)

Депутат Денис Четырбок показывает членам счетной комиссии Александру Ходоску и Дмитрию Павлову на их место

IMG_3148.JPG (297 KB)

Вице-губернатор Алексей Корабельников и представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко

IMG_3165.JPG (312 KB)

Депутаты Владимир Носов, Александр Малькевич и Денис Четырбок

IMG_3175.JPG (346 KB)

Глава комитета финансов Светлана Енилина, вице-губернатор Алексей Корабельников и представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко (наблюдает)

Фоторепортаж с предыдущего заседания смотрите на ЗАКС.Ру.

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Алескеров Андрей Энверович  
Амосов Михаил Иванович
Бороденчик Вячеслав Иванович 
Зверев Борис Александрович 
Иткин Павел Михайлович 
Корабельников Алексей Алексеевич
Макарова Марина Вячеславовна 
Малькевич Александр Александрович 
Никольский Евгений Владимирович 
Носов Владимир Николаевич 
Павлов Дмитрий Геннадьевич 
Сергеева Вера Владимировна 
Сухенко Константин Эдуардович
Ходосок Александр Владимирович 
Четырбок Денис Александрович 
Шишкина Марина Анатольевна
Штанникова Ольга Олеговна 
Яковлев Максим Эдуардович 






Рейтинг  персон ↑

