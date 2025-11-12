ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Медиатека 12 ноября 2025, 15:35

Кадры: Заседание ЗакСа 12 ноября

Депутаты Заксобрания приступили к рассмотрению закона о реформе местного самоуправления. Послушать парламентариев в Мариинский дворец пришли главы муниципальных образований Петербурга. Также на заседании с ежегодным докладом выступил сенатор Андрей Кутепов. Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова. 

IMG_2979.JPG (294 KB)

Глава МО "Кронштадт" Наталья Чашина и депутат Александр Ходосок

IMG_3002.JPG (289 KB)

Сотрудник парламента Даниил Федотов и депутат Дмитрий Павлов (держит в руках настольную игру "Городская дума Почувствуй себя депутатом")

IMG_3012.JPG (296 KB)

Депутаты Марина Шишкина, Ольга Штанникова и Михаил Амосов

IMG_3020 (2).JPG (281 KB)

Депутаты Марина Шишкина, Валерий Гарнец, Наталия Астахова и Александр Ходосок

IMG_3030.JPG (267 KB)

Депутаты Борис Зверев и Александр Кущак

IMG_3038.JPG (293 KB)

Депутаты Юрий Гладунов, Денис Четырбок и Наталия Астахова

IMG_3044.JPG (270 KB)

Депутаты Наталия Астахова и Ирина Иванова

IMG_3057.JPG (320 KB)

Сенатор Андрей Кутепов

IMG_3072.JPG (331 KB)

Главы муниципальных образований Петербурга

IMG_3089.JPG (347 KB)

Депутат Денис Четырбок

Фоторепортаж с предыдущего заседания смотрите на ЗАКС.Ру.

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


