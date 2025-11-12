Кадры: Заседание ЗакСа 12 ноября

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру
Депутаты Заксобрания приступили к рассмотрению закона о реформе местного самоуправления. Послушать парламентариев в Мариинский дворец пришли главы муниципальных образований Петербурга. Также на заседании с ежегодным докладом выступил сенатор Андрей Кутепов. Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.
Глава МО "Кронштадт" Наталья Чашина и депутат Александр Ходосок
Сотрудник парламента Даниил Федотов и депутат Дмитрий Павлов (держит в руках настольную игру "Городская дума Почувствуй себя депутатом")
Депутаты Марина Шишкина, Ольга Штанникова и Михаил Амосов
Депутаты Марина Шишкина, Валерий Гарнец, Наталия Астахова и Александр Ходосок
Депутаты Борис Зверев и Александр Кущак
Депутаты Юрий Гладунов, Денис Четырбок и Наталия Астахова
Депутаты Наталия Астахова и Ирина Иванова
Сенатор Андрей Кутепов
Главы муниципальных образований Петербурга
Депутат Денис Четырбок
