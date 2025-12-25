Петербургский депутат попросил Краснова проверить судей по "делу Долиной"

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Павлов направил обращение председателю Верховного суда Игорю Краснову с просьбой дать оценку действиям судей, которые рассматривали иск о признании сделки по продажи квартиры Ларисы Долиной недействительной. Он считает, что одного пересмотра решения по резонансному случаю недостаточно и необходимо проверить другие судебные решения по похожим спорам.

"Людей возмутили решения нижестоящих судов, которые фактически допустили практику, при которой продавец, получив деньги за квартиру, мог впоследствии через суд вернуть её, ссылаясь на обман, давление или заблуждение. Это подрывает право собственности, дестабилизирует рынок, причём не только рынок недвижимости, и угрожает добросовестным покупателям", - написал Павлов в своих соцсетях.

В первую очередь, Павлов хочет узнать, почему нижестоящие суды, которые рассматривали иск, приняли решение не в пользу покупателя и является ли это свидетельством ошибки, низкой квалификации судей или попыткой исказить закон.

Летом 2024 года эстрадная певица Лариса Долина продала свою квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей. Вырученные средства она перевела мошенникам. Позже она обратилась с требованием аннулировать сделку и вернуть ей недвижимость. Суд требование удовлетворил. Покупательница Полина Лурье пыталась оспорить решение в вышестоящих судебных инстанциях. В середине декабря 2025 года судебная коллегия Верховного суда приняла решение о признании права собственности на спорную квартиру за покупательницей. Уже 25 декабря Московский городской суд удовлетворил требование Лурье о принудительном выселении Долиной.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру