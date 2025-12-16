Верховный суд оставил за покупательницей право собственности на квартиру Долиной

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда на заседании 16 декабря отменила ранее вынесенные решения по делу о квартире народной артистки Ларисы Долиной и постановила отправить вопрос о выселении певицы на новое рассмотрение в Московский городской суд. Право собственности оставили за покупательницей жилья Полиной Лурье. В то же время до вынесения решения Мосгорсуда Долина по-прежнему сможет проживать в спорной недвижимости.

— Продавцу квартиры отказано в оспаривании сделок, право собственности на жилое помещение остается за покупателем. Дело в части требований о выселении продавца направлено на новое рассмотрение, — заявил после оглашения решения судья.

На заседание суда Долина не пришла, ее интересы представлял адвокат. Лурье приняла участие в заседании. Ее представитель заявил в суде, что она испытывала "особое доверие" к сделке, учитывая личность продавца. В свою очередь, представитель Долиной настаивал на том, что артистка заблуждалась в действительности сделки и была уверена в том, что участвует в некой спецоперации.

"Как только преступники будут пойманы, государство аннулирует сделку, считала она", — передает слова адвоката пресс-служба ВС.

Представительница артистки настаивала на том, что потраченные на приобретение квартиры деньги Лурье должны возвращать их получатели, то есть мошенники. Она также выразила мнение, что покупательница располагала возможностями для того, чтобы не участвовать в сделке. В то же время она сообщила о готовности Долиной вернуть деньги покупательнице.

Прокурор заявил в своей речи, что предыдущие суды пришли к правильному мнению о признании сделки недействительной, и в связи с этим выступил против принудительного выселения Долиной из жилья. Оснований для передачи недвижимости Лурье он не нашел. В то же время он счел нарушением то, что покупательнице отказали в денежной компенсации и попросил взыскать с артистки 112 млн рублей, потраченных на приобретение квартиры.

— Считаю, что суды, признавая оспаривание сделки недействительным и отказывая ответчику в применении реституции, допустили нарушение <...> основополагающего принципа правосудия. А именно, судами нарушен принцип справедливости. В результате принятия оспариваемых решений нарушен баланс интересов сторон недействительной сделки, — заявил он.

Напомним, летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей, а затем перевела полученные средства телефонным мошенникам. После она обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Суд встал на сторону артистки, решения в ее пользу позже вынесли Московский городской суд и Второй кассационный суд общей юрисдикции. После этого Лурье обратилась в Верховный суд.

