В Ленобласти разминируют обломки сбитого БПЛА

На территории Ленинградской области обнаружены взрывоопасные обломки беспилотника, сообщил 16 декабря глава региона Александр Дрозденко. По его словам, аппарат был сбит ранее утром силами ПВО.

"Между Киришами и Будогощью обнаружены взрывоопасные обломки БПЛА, сбитого сегодня средствами ПВО", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Как заявил губернатор, территорию вокруг обнаруженных обломков оцепили. Специалисты-взрывотехники приступили к их разминированию.

О воздушной угрозе Дрозденко сообщал во вторник утром, режим опасности действовал почти два часа. Всего за это время были сбиты шесть БПЛА, сообщил он по итогам.

Воздушную опасность утром также вводили в Петербурге. Горожан предупреждали о возможности ухудшения работы мобильного интернета.

