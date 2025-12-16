Угрозу БПЛА объявили в Петербурге

В Петербурге утром 16 декабря власти объявили об угрозе беспилотников. Уведомление об этом появилось в канале "Оповещение населения Санкт-Петербурга" в мессенджере MAX в 9:08. Возможны временные перебои в работе мобильного интернета.

Ранее этим утром об атаке БПЛА сообщили в соседней Ленинградской области. Сообщение о воздушной опасности появилось в 8:07. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил о уничтоженном беспилотнике в Киришском районе Ленобласти. Информации о разрушениях или пострадавших нет.

В последний раз Ленобласть подвергалась атаке беспилотников в ночь на 14 декабря. По данным Минобороны, в небе над регионом сбили два БПЛА самолетного типа.

Обновление: В 10:00 в канале "Оповещение населения Санкт-Петербурга" сообщили об отмене угрозы БПЛА.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру