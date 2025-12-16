Сливавший бензин сотрудник ГАИ устроил пожар и стал фигурантом уголовного дела

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении теперь уже бывшего сотрудника ГАИ по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили 16 декабря в ведомстве. По данным СК, старший инспектор мог незаконно сливать казенный бензин и ненароком устроить пожар в гараже.

По данным предварительного следствия, ранним утром 15 декабря фигурант "с помощью устройства осуществлял хищение топлива со служебного автомобиля" на нижнем паркинге в здании отдельного батальона ДПС. Из-за возгорания паров бензина случился пожар, огонь повредил служебные автомобили. Люди не пострадали, размер ущерба устанавливается.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудник уже уволен со службы. Подозреваемого задержали сотрудники Управления собственной безопасности Главка и доставили в следственные органы.

"Принято решение об увольнении данного сотрудника по отрицательным основаниям. Кроме того, он понесет наказание в установленном законом порядке", — сообщили в пресс-службе.

В конце ноября экс-сотрудник полиции получил четыре года условно по делу о краже и превышении должностных полномочий. Как установил суд, правоохранитель похитил рюкзак умершего гражданина с банковской карточкой, после чего потратил с нее 1,1 тысячи рублей на шаверму и пиво.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру