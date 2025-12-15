Суд в Подмосковье арестовал акциониста Крисевича*

Петербургский акционист Павел Крисевич* арестован на 12 суток Истринским районным судом Московской области, сообщил 15 декабря telegram-канал "Осторожно, новости". Это произошло после выхода художника из спецприемника, где он отбывал 15 суток по делу о мелком хулиганстве.

Из спецприемника Крисевич* вышел на выходных, однако его сразу же повезли в другой отдел полиции подписать предостережение, сообщала ночью 14 декабря группа поддержки художника в Telegram. Позже стало известно о том, что он вновь находится в отделе полиции.

По рассказу Крисевича*, задержание произошло после спора с неизвестными на остановке, где его высадили полицейские. Акционист якобы намеревался вызвать такси, но в этот момент к остановке вновь подъехала машина правоохранителей и забрала присутствовавших там в дежурную часть.

Крисевич* известен своими перформансами с социальным посылом. В январе он освободился из колонии, где отбывал срок по делу хулиганстве (ст. 213 УК РФ) из-за акции, устроенной в 2021 году на Красной площади в Москве. Тогда он зачитал манифест и трижды выстрелил холостыми патронами.

*Минюст внес Павла Крисевича в единый реестр иноагентов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру