Суд приговорил экс-чиновника к пяти годам колонии по делу о фейках об армии

Фрунзенский районный суд Петербурга 17 июня приговорил бывшего чиновника Сергея Суптелю к пяти годам колонии общего режима по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России (ст. 207.3 УК), сообщил МР7. Также фигуранту запретили администрировать сайты в течение двух лет. Прокуратура запрашивала для Суптели восемь лет колонии общего режима.

Фигурант находится под арестом с октября 2025 года. Его заключили под стражу после публикации в одном из мессенджеров комментария и видеоролика. В интернете фигурант высказался о ситуации в рамках СВО. Первое заседание по делу Суптели прошло 25 мая. Тогда фигурант признал вину.

"В начальный период СВО не полностью понимал, что происходит. Размещение чужого видеоролика сейчас считаю ошибочным," - заявил Суптеля в зале суда.

Суптеле 48 лет. Получил образование в Военно-космической академии имени Александра Можайского в Петербурге. По данным МР7, Суптеля работал в Управлении картографии и Росреестре по Петербургу.

В ноябре 2025 года следователи обвинили петербуржца в распространении фейков о Вооруженных силах России. Он якобы публиковал в интернете недостоверную информацию о российских военнослужащих.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру