Петербуржца обвиняют по статье о фейках об армии России

Следователи предъявили обвинение мужчине в трех эпизодах публичного распространения фейков об армии Вооруженных сил России (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщила 17 ноября пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. По данным следствия, он неоднократно публиковал в интернете ложную информацию о российских военных.

В задержании мужчины участвовали следователи и сотрудники УФСБ. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Как сообщили MR7 в объединенной пресс-службе судов Петербурга, задержанного зовут Егор Гуляев. Мужчина признал свою вину. Невский районный суд арестовал его 7 ноября. Под стражей мужчина пробудет до 29 декабря.

Как уточнили в ведомстве, сейчас продолжается проверка для установления всех обстоятельств преступления. По статье о фейках про ВС РФ мужчине грозит наказание в виде заключения под стражу на срок от пяти до десяти лет или штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Ранее Московский районный суд приговорил бухгалтера Марину Кизлык к семи месяцам колонии-поселения по делу о распространении фейков про ВС РФ. Причиной для возбуждения уголовного дела послужили две публикации в соцсети "ВКонтакте" на тему СВО, сделанные в апреле 2023 и ноябре 2024 года.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру