Бухгалтера Кизлык признали виновной по делу о фейках про армию и освободили в зале суда

Московский районный суд приговорил бухгалтера Марину Кизлык к семи месяцам колонии-поселения по делу о распространении фейков про российскую армию (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ), передает 20 октября корреспондент ЗАКС.Ру. Ее освободили в зале суда, засчитав время содержания под стражей.

Поводом для уголовного разбирательства послужили два поста "ВКонтакте" на тему СВО, сделанные в апреле 2023-го и в ноябре 2024 года. В их содержании усмотрели признаки распространения недостоверной информации о Вооруженных силах. Под арестом она содержалась с июля 2025 года.

В ходе прений представительница гособвинения просила назначить подсудимой три года колонии с двухлетним запретом на деятельность в интернете. Адвокат Вероника Карагодина, в свою очередь, ходатайствовала о назначении ее подзащитной минимального наказания в виде штрафа. В частности она отметила, что преступление было совершено впервые, и напомнила о том, что Кизлык внесла средства в поддержку участников СВО.

Вслед за этим Кизлык предоставили право сказать свое последнее слово. В своей речи подсудимая отметила, что ей тяжело из-за того, что страдают ее близкие люди. В качестве наказания она, как и адвокат, попросила назначить штраф.

— Я искренне раскаиваюсь в содеянном, и я осознаю общественную опасность своих поступков. Я нарушила закон. Законы обеспечивают безопасность в стране, мирную жизнь и порядок граждан. <...> Я, к сожалению, где-то не справилась с эмоциями. Переживания за людей и чувство сострадания привели к неправильным действиям и ошибкам, — в частности сказала она.

На предыдущем судебном заседании Кизлык заявила, что раскаивается в своем поступке. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности за дискредитацию армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру