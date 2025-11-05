Начальника автоколонны упавшего в Мойку автобуса приговорили к 5 годам колонии

Октябрьский районный суд приговорил к 5 годам колонии Джахангира Халилова, ответственного за выход на смену водителя автобуса, упавшего в Мойку в мае 2024 года. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст.238 УК РФ).

Халилову назначили трёхлетний запрет на деятельность, связанную с обеспечением безопасности перевозок пассажиров и багажа, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск на сумму в 500 тысяч рублей.

Суд установил, что водитель автобуса № 262 Рахматшох Курбонов вышел на смену после предыдущей 12-часовой работы. Халилов об этом знал, но допустил его до управления транспортным средством. Впоследствии водитель не справился с управлением, протаранил ограждение на Поцелуевом мосту и съехал в реку Мойку. В результате происшествия погибли семь человек. Дело на Халилова рассматривалось с весны 2025 года.

Подсудимый вину не признал, однако выразил сожаление о случившемся. Он отметил, что допустил ошибку при составлении графика водителей, сославшись на "человеческий фактор". Защита настаивала на оправдательном приговоре, указывая на отсутствие состава преступления.

В октябре 2024 года суд приговорил водителя автобуса Курбонова к шести годам колонии по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), и запретил управлять транспортными средствами на 2,5 года.

В сентябре 2024 года Смольный расторг все договоры на автобусные перевозки с компанией ООО "Такси". В мае 2025 года компания начала процедуру ликвидации по решению собственника.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру